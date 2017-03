Martin Weill : la nouvelle (jolie) vie des Obama  

On prend des nouvelles de Donald Trump. Et ce matin, les Américains ont eu la preuve que tous les matins, leur Président se réveille. Il enfile son peignoir puis il allume la télé. Et il tweete directement tout ce qu’il entend à la télé. La preuve avec CE sujet diffusé dans la Matinale de Fox News aujourd’hui à 5h12 précises Et quelques instants plus tard, regardez ce que Trump a tweeté. Et aujourd’hui, on se pose cette question : mais que devient Barack Obama ? Obama n’a RIEN dit depuis un mois et demi… AUCUNE déclaration…La conséquence de tout ça c’est que chacune de ses apparitions devient un événement,