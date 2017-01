Martin Weill en territoire palestinien : une cohabitation tendue  

On vous en a parlé lundi. L’ONU, avec le soutien des Etats-Unis, a exigé une nouvelle fois l’arrêt des colonies israéliennes en territoire palestinien. L’objectif : obtenir la paix dans la région. Martin Weill est sur place et il a rencontré des colons israéliens pas franchement d’accord avec ça. Qu’en pensent les palestiniens ? Martin Weill et Paul Bouffard sont à Jérusalem, la ville sainte, qui est coupée en deux entre la partie OUEST qui appartient à Israël, et Jérusalem EST qui appartient aux palestiniens…