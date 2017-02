Martin Weill : la plus grosse communauté iranienne au monde est à L.A.  

On va tout de suite aux Etats-Unis… et sans visa ! Les décrets signés par Donald Trump foutent un sacré bordel. Et notamment celui qui interdit l’entrée des Etats-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans. On vous a montré hier ces images tournées par Martin à son arrivée à l’aéroport de Los Angeles. On retourne à Los Angeles. Los Angeles c’est la ville qui compte la plus forte communauté iranienne du monde. Le décret de Donald Trump est lourd de conséquences pour les iraniens qui vivent ici.