Martin Weill - Schwarzenegger à Trump : "Et si on échangeait nos jobs ?"  

Ca fait deux semaines que Donald Trump est Président des Etats-Unis… Et il s’est déjà embrouillé avec pas mal de pays. Après l’Iran, la Chine ou encore le Mexique… Crazy Trump s'est embrouillé avec l'Australie. Tout a commencé samedi dernier, pendant une conversation téléphonique avec le Premier Ministre australien, Malcom Turnbull... Et vu son visage, il n'a pas l'air content du tout. il a même raccroché brutalement au bout de 25 minutes. Autre embrouille. Celle-ci est tout fraîche... Elle date d'hier. C’est la deuxième fois qu’il tacle Arnold Schwarzenegger, qui lui a succédé dans l’émission de télé-réalité The Apprentice… sauf que cette fois, Schwartzy ne s’est pas laissé faire.