Martin Weill : Trump est féministe, si, si !  

C’est la journée de la femme. Et qui dit journée de la femme, dit : Maintenant qu’il est Président, Trump doit corriger son image d’énoooorme macho misogyne. Et comme d’hab… Il était 6 heures ce matin, quand Donald Trump a tweeté ça « J’ai un immense respect pour les femmes qui sont vitales à notre société et à notre économie ». Et quelques secondes plus tard « Pour la journée de la femme, honorons ensemble le rôle essentiel des femmes aux Etats-Unis et dans le monde. » Qu’en pensent les américaines ? On va tout de suite à New-York retrouver Martin Weill.