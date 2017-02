Le Mea Culpa de François Fillon : on débriefe  

On a bien failli pleurer… Mais je vous rassure : « failli ». J’ai bien dit «failli ». Ah non pardon c’est pas là qu’on pleure, c’est plus tard. "Attaque d’une violence inouïe". Voilà, c’est là. Et la violence inouïe est forcément venue des médias. 10 jours : oui. De lynchage ? Heu… C’est à dire que la presse a parlé de l’affaire Fillon pendant 10 jours. Faut-il appeler ça un lynchage ? … Car embaucher sa femme et ses gamins avec de l’argent public…. Ca pause beaucoup moins de problème pour la démocratie… Fillon s’est excusé… Mais on voudrait revenir sur quelques points.