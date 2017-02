En meeting - Marine Le Pen : la peine, oui .. De mort, plus vraiment !  

Valentine était au centre des Congrès de Lyon... Et comme l'équipe de tournage n'a pas eu le droit d'entrer dans la salle. Ils ont observé tout ce qui se passait à l'extérieur... Et il s'en passe des trucs. Côté programme : il y a toujours les fondamentaux : lutte contre l’immigration, sortie de l’euro, souveraineté etc…Mais il y a un changement sur lequel on va s’arrêter : c’est la peine de mort, abolie par la gauche en 1981.