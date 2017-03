Melania Trump, ses secrets de beauté dévoilés  

Aujourd’hui Quotidien va percer un mystère. Comment fait Melania Trump pour être aussi impeccable ? Depuis l’élection de Donald Trump, le style de la first lady est décortiqué par les médias américains, chacune de ses tenues se retrouve en rupture de stock. Elle aurait exigé l’installation d’une « glam room » à la Maison Blanche pour se faire coiffer et maquiller… et sur Youtube, on trouve même des tutos « Mélania ». Martin Weill a rencontré sa maquilleuse officielle, Nicole Bryl, la maquilleuse des stars (Cindy Crawford ou Charlène de Monaco).