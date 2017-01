mercredi transpi : Equidia, la chaîne qu'on monte, qu'on monte  

Aujourd’hui on va analyser en profondeur une chaîne sportive qu’on adore, c’est la chaîne des sports Hippique Equidia. Equidia c’est avant tout une chaîne pour les amoureux de ce bel animal qu’est le cheval. Alors autant la tune ça les intéresse, autant les jockeys qui s’explosent en pleine course, ils n’en n’ont rien à foutre. On adore leur interviews de mecs qui descendent de cheval remplis de boue. Et y a carrément un mec qui s’est fait traîner au sol par son cheval. On adore toujours autant les noms des chevaux. Mais il y a encore mieux que le nom des chevaux, c’est le nom des entraîneurs de chevaux.