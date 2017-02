Mercredi transpi : hier, c'était l'Olympico... Dans les oreilles  

Il y avait du foot hier, avec un classique du football français, c’était la coupe de France, L’Olympique de Marseille a éliminé l’Olympique Lyonnais. Eurosport la chaîne qu’il faut regarder avec le volume au minimum. Grâce a eux, on peut réviser les voyelles. Une soirée bon esprit, les supporters marseillais ont même encouragé le gardien Lyonnais. C’est l’OM qui ouvre le score, l’occasion de savourer la joie du public marseillais. C’est le défenseur Doria qui donne la victoire à Marseille, et comme tous les joueurs, il a voulu faire une célébration originale. Lui a choisi la célébration du boucher star d’internet.Les joueurs ont bien arrosé la pelouse. Et donc forcément après.. Ils se sont roulés dedans.Et malgré le bruit du stade on a tout compris sur le terrain.