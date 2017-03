Mercredi Transpi : la NBA, le sport des insomniaques  

On va parler du programme favori des insomniaques, c’est la NBA, la ligue américaine de basket, c'est généralement diffusé en pleine nuit, quand on est un peu dans le coltar, qu’il n’y a aucun bruit dans la maison, on allume la télé tout doucement et là... Tu tombes sur une soirée NBA. C’est toujours une soirée spectaculaire et ça commence dès l’entrée des joueurs. Du coup, ça donne des idées au gens sur le terrain mais si on n’a pas le gabarit des basketteurs c’est un poil moins impressionnant.