Mercredi Transpi - A la rencontre du Zlatan Ibrahimovic du Bowling  

Ce soir Etienne Carbonnier nous fait découvrir un sport qui se joue avec des chaussures assez moches et qui est un véritable art de vivre aux Etats-Unis : le bowling. Une grosse boule noire, 10 quilles blanches et un swag de fou, chaque joueur a son rituel et le public est presque aussi chaud que dans une stade de foot. Etienne Carbonnier vous fait même découvrir le Zlatan Ibrahimovic du Bowling, Pete Weber. Cet américain est tout simplement le joueur le plus emblématique du bowling actuellement, il a 35 ans de carrière, il a tout gagné et il a un sacré caractère !