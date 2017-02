Mercredi transpi : quand t'as pas les droits du PSG / Lille...  

Il y avait de la ligue 1 hier, le PSG a battu Lille en toute fin de match, et on en connait trois qui ont du faire les malins ce matin en arrivant au collège. C’est eux et ils sont bien fait engueuler. Qui dit soirée foot, dit soirée perte d’audition. En début de match Nikola Karabatic a fait une petite interview. On confirme ils n’ont pas choisi de faire du handball pour rien. en défense peut être, là aussi, on confirme il aurait surement pu aider aux cages. On a vu un joli doublé du coach parisien. Et encore une fois on a tout compris sur la pelouse. Alors Canal+ avait l’exclusivité du match. Pourtant ce n’était pas les seuls à le diffuser.