Mercredi transpi : Ces types maîtrisent "les tricks"  

Aujourd’hui, on va parler du sport cool par excellence, probablement le sport préféré des filles du lycée. Des skateurs venus de toute la France ont débarqué le weekend dernier à Lille. Par contre, on a trop compris pourquoi ils portaient leur skate à la main au lieu de rouler dessus. Bizarre ! On a croisés beaucoup de parents venu encourager leur enfants. Bon la plupart avaient l’air un peu perdu. Mais on a quand même fini par trouver un papa hyper au point.