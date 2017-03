Demain matin, quelques nuages sont présents du nord de la Bretagne jusqu’au Pas-de-Calais mais ça annonce une belle journée printanière. L’après-midi, que du soleil, partout ! Les températures matinales : 1 à Reims, 6 à La Rochelle et 10 à Nice. L’après-midi, 14 à Cherbourg, 18 à Dijon et 23 à Bordeaux et Biarritz Bonne soirée