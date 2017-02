la météo du 1er février by Taylor... Is rich  

Bonsoir ! Vous ne le connaissez pas. C'est le tour manager de Gojira... Il s'appelle Taylor. Il est canadien. Et il vous présente la météo du jour. Demain, le temps sera t-il aussi doux qu’aujourd'hui ? Réponse… Le matin, un temps venté et pluvieux... Une perturbation nous vient de l'ouest. Les pluies s'étendront de l'Aquitaine à la Bretagne et la Normandie. L’après midi, ces pluies s'étendront entre le Sud-ouest, le centre du pays, le bassin parisien et jusqu'au nord. Les rafales de vents atteindront jusqu’à 120km/h ! Les températures matinales seront assez douces : entre 1 et 4 degrés sur le Nord-Est et 13 à Biarritz. L’après-midi, ça reste doux : 9 à Strasbourg et 18 pour la Corse et le Pays Basque.