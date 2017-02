La météo du 2 février by Stéphane Bak  

De très fortes vagues sont attendues, ne prenez pas la mer et évitez de circuler en bord de mer ! Après ces précautions d'usage, voici la météo du jour by Stéphane Bak ! Que nous réserve la journée de demain ? A l'est, un temps pluvieux dans la matinée et à l'ouest, de grosses averses et beaucoup de vent près du littoral. L’après-midi, attention, le vent soufflera très fort sur tout l’ouest et le nord-ouest avec des rafales atteignant 110 à 130 km/h près de la côte bretonne. Quelques orages à prévoir sur le Pays Basque également. Pour les températures, 1 à Grenoble, 7 à Orléans et 11 à Nice le matin. Dans l’après-midi, 8 à Aurillac, 11 à Paris et 16 dans le sud ouest et en Corse.