La météo du 2 janvier par Peter Peter  

Bonsoir à tous ! Demain matin, c’est l’arrivée de la neige dans l’est de la France ! Dans l’après midi, elle descendra jusque dans la région Lyonnaise. Pour les températures, -7 à Aurillac et 5 degrés à Cherbourg et Ajaccio le matin. L’après midi, 0 degrés dans l'est et le maximum toujours en Corse avec 15 degrés. Jetons un petit coup oeil à la météo qu’il fait au Québec, plus précisément à Montréal, chez moi : 2 degrés, c’est plutôt bien ! Comparé aux -20 de Ivujivik ou aux -25 de Povungnituq, bien sur !