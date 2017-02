La météo du 28 février by Nawell Madani  

Un temps couvert et pluvieux s’installe dans la matinée sur les trois quarts de la France et des vents forts balaient la Corse. Dans l’après midi, ça souffle et ça pleut toujours ! Le vent d’ouest étend les pluies vers les Pays de la Loire, le Nord, la Bourgogne et le nord-est. Des éclaircies apportent de la douceur dans le sud Du coté des températures, 0 à Grenoble, 5 à Bourges et 9 à la Rochelle le matin 8 à Amiens, 11 à Paris et 17 à Biarritz l’après-midi.