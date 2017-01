La météo du 31 janvier by Fishbach  

Voici la météo de demain : Très nuageux et pluvieux le matin sur l’ensemble de la France excepté dans le centre. L’après-midi, de petites améliorations sur la Bretagne et l’est de la France. Du coté des températures, -1 à Strasbourg, 6 à Lyon et 10 à Marseille dans la matinée. L’après-midi, le plus froid pour Strasbourg toujours avec 6, 11 à Reims et ce n’est pas sur la carte mais il fera 8 chez moi à Charleville-Mézières, juste là. Le maximum dans le sud ouest et la Corse avec 17. Bonne soirée !