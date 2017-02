La météo du 6 février by Minuit  

Rassurez-vous, le temps va redevenir progressivement plus calme après le passage des 3 tempêtes Kurt, Leiv et Marcel sur la France ce weekend. Alors, demain matin, une perturbation pluvieuse traversera le pays d’ouest en est, avec des flocons de neige sur la Lorraine. L’après midi, le temps reste légèrement instable avec des averses dans l’est, le Centre, l’Aquitaine et des averses orageuses sur la Bretagne. Pour les températures matinales, la minimale est pour Strasbourg et Grenoble avec -1, 5 à Paris et la maximale à Biarritz avec 12. L’après-midi, 4 toujours pour le Grand-Est, 10 à Clermont-Ferrand et 17 pour Perpignan ! Bonne soirée !