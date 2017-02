La météo du 8 février by Timothé Vom Dorp  

Voici la météo de demain : La matinée sera nuageuse sur une grande partie de la France avec des orages et quelques flocons sur la Corse. L’après-midi, ça s’améliore un peu sur la facade atlantique et sur le nord est, le ciel sera dégagé! Pour les températures, elle seront assez fraiches en Alsace et à Aurillac avec -2 le matin, 3 pour Paris et 8 à Nice. L’après-midi, le minimum dans le nord et dans l’est avec -3 et le maximum pour l’Ile de beauté/la Corse avec 14. Bonne soirée!