La météo du 8 mars by Petit Biscuit  

Voici la météo avec Petit Biscuit. De la Bretagne à la Franche Comté, en passant par l’Ile de France, les nuages sont très présents le matin, accompagnés de petites averses passagères. Partout ailleurs, c’est une matinée assez ensoleillée ! L’après-midi, la grisaille recule un peu mais les averses continuent de la Normandie à l’est. On observe quelques jolies éclaircies sur les Hauts-de-France. Du côté des températures matinales, 3 à Aurillac, 6 à Lyon et oh, le maximum pour Paris: 12° ! Dans l’après-midi, c’est chaud sur la France! 10 à l’est, 14 chez moi à Rouen et jusqu’à 25° à Perpignan !