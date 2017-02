La météo by Radio Elvis  

Bonsoir ! Que nous réserve la météo de demain ? Eh bien ce sera une journée un peu maussade … De la pluie le matin, du Nord Est à Rhône-Alpes et du Massif Central aux Pyrénées avec quelques flocons en altitude. Même la Corse est dans le gris ! L’après-midi, pas d’améliorations, les nuages dominent toujours l’ensemble du territoire et donnent des averses du nord au sud et à l’est. Et autour de la Méditerranée, pas de nuages mais du vent ! Le mistral et la tramontane soufflent jusqu’à 100km/h. Côté températures, bonne nouvelle : on ne descend pas en dessous de 0 le matin ! Le minimum pour Strasbourg, Grenoble, Aurillac et le maximum à Nice avec 9 L’après-midi, 4 dans l’est, 10 à Rennes et 14 à Ajaccio. Bonne soirée !