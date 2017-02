Les militants et les soutiens pro-Fillon allument les médias  

Hier, Hugo Clément était à Poitiers au meeting de François Fillon, un meeting où la presse et les médias ont été plus d'une fois sifflée, à tel point qu'un exemplaire du Canard Enchaîné a été déchiré par des militants de François Fillon. Car depuis le début du Pénélope Gate, beaucoup de militants de droite sont persuadés que tout ça est un complot des journalistes. Du coup, on a essayé de les confronter à la réalité des faits. Malheureusement il est impossible d'avoir un échange rationnel avec eux. Tout cela est poussé par les soutiens de François Fillon comme Jean-Pierre Raffarin par exemple, tous ont surfé sur la haine des militants pour les médias.