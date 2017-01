La minute fashion : Mais à qui appartiennent ces horreurs ?  

Commençons avec l’homme dont tout le monde parle, Benoit Hamon : le grand favori de la primaire à gauche. Et il a son porte bonheur. n°1 Une parka bleu marine qu’il porte pour aller voter, pour donner des interviews, pour faire "coucou, coucou toi, comment ça va, ouais super...". Alors, c’est pas n’importe quelle parka. Si on regarde bien, on voit qu’il est écrit Brest sur la poitrine. C’est la parka des fêtes maritimes de Brest. Pour Hamon c’est très symbolique, cette parka. Son père travaillait à l’Arsenal de Brest et Benoit Hamon est très fier de ses origines brestoises, c’est vraiment un homme de la mer. Il retourne très souvent dans sa région, il adore respirer le grand aire de l’air, à la coule Beau Gosse