Le cacagate - Miss Belgique 2017 est-elle raciste ?  

Samedi dernier avait lieu l'election de Miss Belgique et Quotidien y était. Comme en France , défilé en maillot, jury et public en folie. Malheureusement pour eux, les journalistes ont vite trouvé un dossier sur cette nouvelle Miss Belgique. Elle aurait mis un emoticon douteux au sujet d'une personne de couleur sur son Instagram. Depuis la jeune femme, sort les rames et redouble d'imagination pour inventer des excuses, plutôt douteuses...