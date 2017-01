Miss France 2017 : le premier talk-show d'Alicia Aylies  

Vous connaissez notre fameux « coucou miss France » ? C’est ce geste-là : vous levez le bras, vous positionnez la main verticalement. Et dès que la main ondule… Normalement, la chanson de Miss France devrait retentir … On va le perfectionner ce soir avec celle qui en a fait un métier. C’est son premier talk-show, elle est un peu stressée… Il ne faut pas. On est heureux de la recevoir car elle porte une couronne comme la Reine et une écharpe comme une élue de la République… Voici Miss France 2017 : Alicia Aylies.