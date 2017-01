Ce soir Quotidien reçoit Barry Jenkins, le réalisateur "Moonlight" le film choc de cette rentrée 2017. L'histoire, est celle de Chiron. Un garçon qui habite dans le quartier le plus défavorisé de Miami. Chiron se sent différent, Chiron est homosexuel dans un monde hyperviril. Un film quasi autobiographique portée par Mahershala Ali, révélé entre autre dans House Of Cards.