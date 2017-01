Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Laurent Macabiès les regarde tous les matins pour vous… au programme ce soir : ambiance scrabble avec Vincent Peillon, Nicolas Dupon-Aignan échange les rôles, toute la classe politique condamne la gifle de Manuel Valls, pas les auditeurs de France Inter et des nouvelles de Michèle Alliot Marie.