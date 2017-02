Morning Glory - 2007, Pénélope Fillon : "je n’ai jamais été son assistante"  

Aujourd’hui, dans le Morning Glory, les commentateurs ne se demandent plus si Fillon va tenir mais jusqu’à quand il va tenir. Pour les défenseurs de Fillon, la situation est intenable, indéfendable, insoutenable. Ce soir, France 2 enfonce le clou dans "Envoyé Spécial" avec une archive du Sunday Telegraph. Pénélope Fillon en 2007 qui avoue « je n’ai jamais été son assistante ». Et alors là… Ils n’étaient manifestement pas préparés et ça s’est vu… Les réponses partent dans tous les sens.