Laurent Macabiès regarde et écoute pour vous les matinales politiques du matin. Ca donne un peu le ton de la journée. Et ce matin, c’était ambiance-ambiance. Et on dirait vraiment qu’on leur met un couteau sous la gorge pour aller en matinale. c'est normal aussi, c'est drôlement tôt... Surtout pour répondre aux auditeurs, n'est-ce-pas Arnaud Montebourg ? Le candidat à la Primaire de la Gauche passait son grand oral sur RTL ce matin.