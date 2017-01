Morning Glory : on a perdu Valérie Pécresse  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et aujourd’hui, c’était ambiance… Pin pon pin, pin pon pin. Les pompiers Fillon sont de retour. Depuis deux jours, les éléments de langage sont passés à un niveau au dessus… Sauf que la politique, c’est parfois très très proche de la Comedia del Arte… Eléments de langage sur l’honnêteté : check. Etape 2 : l’homme blessé : check. Etape 3 : non ils ne vont pas y aller... Ils ne vont pas transformer ce qui est quand même une enquête d’emplois présumé fictif de la femme d’un candidat payé par les impots…en « Il est présidentiable ». Ils ne peuvent pas ?