Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et ce matin, c’était ambiance « j’écoute pas j’entends pas ». Le porte parole de François Fillon Thierry Solère pourrait au moins écouter les chroniques quand ça le concerne. Allez ! Eponge magique ! On efface tout ! Et on recommence ! Tout le camp Fillon en ordre de marche pour… Comment on dit ? « Prendre les gens pour des » ?