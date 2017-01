Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Laurent Macabiès les regarde tous les matins pour vous… Et aujourd’hui, le Morning Glory est sponsorisé par le délicieux Eric Ciotti qui vous souhaite une bonne journée. Au programme, Bennahmias déroule son CV en moins de 30 secondes et le Top 3 des mensonges du jour.