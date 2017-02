Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et ce matin, 5 candidats à l'élection Présidentielle se sont levés tôt pour répondre aux questions des journalistes... Cinq candidats que nous connaissons assez peu… Mais qui eux nous connaissent... Tous nous connaissent parfaitement et Tous ont un mot à la bouche. Ce matin, c’était assez impressionnant.