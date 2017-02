Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et aujourd’hui au programme: des intervieweurs en vacances, les soutiens de François Fillon en perpétuel service après-vente et toujours aussi fans de la méthode Couet. Christian Estrosi, maire de Nice et grand gagnant du jour avec ses comparaisons douteuses. De son coté François Bayrou fait monter la sauce