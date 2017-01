Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Laurent Macabiès les regarde tous les matins pour vous… Une ambiance "manque de vitamine C" ce matin. Aujourd'hui le sujet c'était l'importance du contexte, ca permet de voir le drame d'Alep sous une autre forme. Pour Thierry Mariani, c'est juste la destruction de deux arrondissements parisien et seulement 35 000 morts... une broutille...