Morning Glory - Emploi fictif de Pénélope Fillon, les soutiens sortent les rames  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Laurent Macabiès les regarde tous les matins pour vous… au programme ce soir : Les Fillonistes sortent les rames pour défendre Pénélope Fillon et son emploi fictif à l'Assemblée Nationale, Emmanuel Macron harcelé par des cochons pour être photographié avec eux, et l'argument improbable de Juliette Méhadel actuelle ministre, ancienne porte parole du PS, soutient de Valls pour aller voter à la Primaire.