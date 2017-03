Morning Glory - Mais que fait Marine Le Pen pendant la pub ?  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Aujourd’hui dans le Morning Glory…Une seule séquence. Et non, ce n’est pas la séquence de Marine Le Pen qui se barre à chaque pause pub sur RTL… Selon nos informations, elle allait vapoter pendant la pub.Non, la SEULE séquence est ailleurs. On nous reproche de ne pas être objectif avec le FN. Vous savez quoi ? Je ne vais RIEN dire. Rien. Allez y. balancez le premier sonore.