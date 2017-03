Morning Glory - Fillon et le PSG, même combat ?  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et aujourd’hui, c’était ambiance politique et foot ce matin dans les matinales. un coktail qui d'ailleurs un peu confusant : parlaient-ils de Fillon ou PSG ? BFM de son coté a failli avoir une exclu de Najat Vallaud Belkacem. Nicolas Dupont Aignan s'est procuré un nouveau livre, les spécialistes face à la Journée de la Femme et un couple venu tout droit de Roumanie.