Morning Glory : "J'accuse"  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Quand on parle de « dialogue de sourd », c’est quoi ? C’est quand deux personnes se parlent… mais ne discutent pas. Ségolène Royal ne veut pas s’exprimer sur l’affaire Fillon. Ministre, responsable politique, ancienne candidate à l’Elysée, ancienne députée, elle a même voulu devenir Présidente de l’Assemblée Nationale. Et elle ne veut pas s’exprimer sur l’affaire Fillon. Et malgré l’insistance de France Info, elle ne dira pas UN mot. Après le « J’ACCUSE » d’Emile Zola en 1898… L’histoire retiendra qu’il y a eu le 2ème j’accuse de Nicolas Dupont Aignan en 2017. J’accuse les sondages de manipuler l’opinion. Et Les sondages on les emmerde. Et on termine avec les lapsus révélateurs et NON-révélateurs