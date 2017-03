Morning Glory - Louis Alliot dit N'IMPORTE QUOI  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et ce matin, on a relevé une phrase, celle de Louis Alliot. Oui, le vice-Président du FN et compagnon de Marine Le Pen. "Si demain, vous importez 20 millions d’africains en France. Si… C’est une hypothèse, je pense que la France ne ressemblera pas à ce qu’elle a été pendant des siècles." Alors, on a vérifié dans le dico. On importe des « marchandises », on n’importe assez peu des êtres humains. Il y a eu une époque où les européens importaient des africains, mais ça a été abolit en fait. 20.000 millions, c'est la population de l'Australie ! Comme si TOUS les australiens venaient en France. Du jour au lendemain.