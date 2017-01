Morning Glory - Mélenchon, le nouvel ami des banquiers  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Laurent Macabiès les regarde tous les matins pour vous. Aujourd'hui l'ambiance était au narcissisme, beaucoup de "Je" et pas trop de "nous". On a eu aussi droit à l'ancien conseillé déchu de François Hollande, Aquilino Morelle, mais aussi un Jean-Luc Mélenchon souriant face à Bourdin, normal il vient de se faire prêter 8 millions d'euro pour sa campagne. En le come back qu'on attendait pas : Jean-François Copé et ses 0,3%