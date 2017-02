Morning Glory - les nouvelles révélations du Canard Enchaîné  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et c’était quoi l’ambiance ce matin ? Et bien retour vers le 19e siècle avec des expressions qu'on n'avait plus entendu depuis des lustres. On a aussi retrouvé la journaliste Laurence Haim, nouvelle porte-parole d'Emmanuel Macron, et Quotidien se pose la question de ce qu'elle est allé faire dans cette galère. On revient aussi sur le dépôt de gerbe étrange d'Emmanuel Macron, toujours lui, sur la tombe de Roger Hanin. Enfin, mercredi oblige, c'était aussi le retour du Canard Enchaîné, ave de nouvelles casseroles pour la team Fillon et les éléments de langage...