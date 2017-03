Morning Glory - certains avalent (difficilement) des couleuvres  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Et ce matin, c’était ambiance « je confonds le G et le B » donc forcément… Bonjour Jean Jacques Gourdin. Et ce n’est pas la première fois. C’est vraiment trop bête, Gérard Larcher n’a pas écouté France Inter au moment où il fallait écouter Joey Starr qui parlait des hommes politiques, c’est sans trucage…