Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Laurent Macabiès les regarde tous les matins pour vous. Un morning glory placé sous le signe de la Dalidamania. Et le roi de la "parole parole parole" ce matin c'était Laurent Wauquiez. Gérard Colomb de son coté a dévoilé un bout de la vie privée d'Emmanuel Macron et de sa femme, tandis que Nicolas Dupon-Aignan nous a ressorti sa vieille potion.