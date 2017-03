Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée et ce matin il y avait les contre-Fillon "Ca ne peut plus durer. On ne peut pas gagner" et les pro-Fillon qui pensent que toute la France était hier au Trocadéro. Et les pro-Fillon, ils pensaient qu'ils étaient combien hier... Eh bien "plus de 200.000" bien sur.. "Nous partîmes 40.000, nous nous vîmes 200.000 en arrivant au Trocadéro"