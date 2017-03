Morning Glory - Les porte-flingues d'Hamon sont de sortie  

Les matinales radio et télé donnent le ton et l’ambiance de la journée. Aujourd’hui, Quotidien s’est concentré sur les soutiens de Benoit Hamon, histoire de se faire une vraie idée de ce que pense Jean-Christophe Cambadelis et et aussi pour le temps de parole. Ce matin, Cécile Duflot, Jean-Christophe Cambadelis et Arnaud Montebourg était les soutiens de Benoit Hamon, au programme des lapsus, du bon usage des porte-flingues, et le soutien de Vincent Placé.