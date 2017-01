Morning Glory : sortez les mouchoirs  

Tous les matins, Laurent Macabiès écoute pour vous les interviews politiques des matinales. Et ce matin c’était « Et moi je suis, et moi je suis et moi je suis ». et aujourd'hui encore, l’affaire Pénélope Fillon ébranle la campagne de François Fillon. Résultat : tous ses lieutenants sont au garde-à-vous. Etes vous prêts ? Préparez les mouchoirs. Sur la fiche bristol, il était marqué : faites pleurer dans les chaumières.